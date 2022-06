Semana do Meio Ambiente começa com doações de mudas

ANDRADINA – Uma programação especial será realizada em Andradina em comemoração a Semana do Meio Ambiente. As atividades começam, nesta segunda (6), quando é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente.

De acordo com a secretária do Meio Ambiente, Leila Rodrigues a primeira ação será uma doação de mudas de árvores nativas no Ecoponto Drive Thru da Vila Passarelli. Além da doação das plantas, as pessoas receberão orientação sobre arborização urbana.

Indispensáveis para o meio ambiente e bem-estar da população, as árvores auxiliam na purificação e umidade do ar, absorvendo CO2 e gases tóxicos, ao mesmo tempo em que liberam oxigênio para a atmosfera. Na área urbana, atenuam o calor, gerando sombra, filtram partículas sólidas da poluição e são essenciais para o equilíbrio climático.

A Secretaria de Meio Ambiente também realizará uma campanha especial a partir do dia 7, terça-feira. A Vamos Plantar Água.

A campanha faz alusão a um programa de arborização a ser executado pela Prefeitura. A ideia de cultivar espécies nativas em locais onde pessoas estejam dispostas a cuidar das árvores.

“Além delas fazerem a sombra, gerando conforto ambiental aos diferentes ambientes ainda protegem nascentes e fazem a preservação da água pelo solo. Os cidadãos interessados em cultivar as espécies em suas propriedades devem procurar a secretaria e poderão contar com apoio e orientação”, explicou Leila.

Ao mesmo tempo a secretaria esta lançando, uma campanha de doação de sementes. Pessoas que possuem variedades de sementes incomuns ou raras podem doar essas sementes ao viveiro mantido pela secretaria. O grupo de profissionais do viveiro farão a germinação e produção de mudas que mais tarde servirão para doações.

No dia 8 acontece um curso de podador de Árvores e o plantio de sementes árvores do tipo ipê, com alunos rede municipal para o projeto Parque dos Ipês. As arvores serão replantadas no mesmo local do projeto alusivo ao Dia da Árvore.

No dia nove acontece uma campanha de conscientização sobre o uso dos ecopontos e ainda o recebimento de descartes com um Ecoponto itinerante, no bosque do Quinta das Castanheiras.

No dia 10 será lançada uma campanha sobre queimadas urbanas.

Secom/Prefeitura