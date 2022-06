Mulher é presa acusada de agredir com facada sua companheira por ciúmes

ANDRADINA – Uma mulher de 23 anos foi presa pela Polícia Militar na noite do último sábado, 28/05, acusada pelo crime de violência doméstica, depois de ter uma crise de ciúmes, agredir sua companheira com um golpe de gravata, conhecido como mata-leão, e ainda feri-la com uma faca no pescoço, felizmente sem muita gravidade. Encaminhada ao plantão policial, foi indiciada e permaneceu presa, à disposição da justiça. A faca utilizada no crime foi apreendida.

A prisão da acusada aconteceu quando a equipe policial do CGP1 (Comando Grupo Patrulha), composta prlo Subten PM Constantino e Cb PM Queiróz, foi acionada para atendimento ocorrência de violência doméstica.

No local, em contato com a vítima, ela informou que recebeu mensagem de uma colega em seu aparelho celular, ocasião em que sua companheira F., de 23 anos, teve uma crise de ciúmes, se apossou de uma faca, lhe aplicou um golpe típico de lutas (mata leão) e lhe desferiu um golpe no lado direito de seu pescoço, causando uma leve lesão, se evadindo em seguida.

Com apoio da equipe com Cb PM Márcio e Sd PM Teixeira, os policiais começaram a pegar características a autora, quando ela retornou ao local dos fatos.

Questionada sobre o ocorrido, ela admitiu o crime e recebeu voz de prisão pelo crime de violência doméstica, sendo conduzida ao Plantão Policial onde foi autuada em flagrante e permaneceu presa, à disposição da justiça.

A vítima foi medicada e liberada para registro da ocorrência. A faca utilizada no crime foi apreendida.