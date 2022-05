Homens são presos sob posse de 870 quilos de droga em Três Lagoas

Ação conjunta realizada ontem (30), pelas Polícias Civil e Militar resultou na apreensão de mais de 870 quilos de drogas, na região do Cinturão Verde, em Três Lagoas. Dois homens foram presos e investigações continuam para identificar mais envolvidos no crime.

De acordo com as informações da Polícia Civil, no início da noite de ontem, policiais da 2ª Delegacia de Três Lagoas receberam informações de que uma camionete S10, carregada com drogas, estaria escondida em um lote no Cinturão Verde. Equipes de civis e militares passaram a patrulhar a região em busca do veículo e dos suspeitos.

Durante as buscas, os policiais abordaram um homem, de 38 anos, foragido da justiça, em frente a um lote nas proximidades de espaço para eventos no Jardim Angelica. O suspeito estava evadido da Colonia Penal Industrial do município e foi capturado pelos policiais.

Na sequência, os agentes localizaram no interior de um lote de propriedade da família do capturado. uma camionete S10 carregada com aproximadamente 870 quilos de variadas drogas, dentre elas skank, haxixe marroquino e tabletes de maconha.

No local, foi abordado outro acusado, de 28 anos, responsável por conduzir o veículo até o destino final da droga.

O primeiro suspeito afirmou aos policiais que receberia certa quantia em dinheiro para deixar o veículo com a droga escondidos em seu lote. As investigações continuam para identificar os demais envolvidos no crime.

Os presos responderão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com penas que podem chegar a mais de 15 anos de reclusão.