18 equipes vão disputar o Campeonato Municipal Mini Campo que começa sábado, 04

ANDRADINA – A Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude da cidade de Andradina promove neste sábado, 04, a abertura do Campeonato Municipal de Futebol – Mini Campo 2022, categoria livre. O sorteio aconteceu na sede da secretaria no Centro Cultural Pioneiros de Andradina que definiu os quatro grupos que disputarão o campeonato que envolverá 18 equipes.

De acordo com o subsecretário de Esportes, Fabrício Indião, este campeonato estava sendo muito aguardado pelos amantes do futebol, e poder realizá-la novamente é motivo para comemorar, afinal é prazeroso poder proporcionar um momento de lazer e recreação para a população. “Conseguimos organizar o campeonato da melhor forma possível, usando nossas estruturas esportivas e vamos proporcionar as equipes uma excelente estrutura de jogo”, disse.

As partidas começam em 4 de junho.

Confira os Grupos

Grupo A

Casa do Nordeste

Guarani/Ideal Peças

Pumas Porto/Global Ferro e Aço

PSG/São Gabriel

Arsenal

Grupo B

Família Cariocas

Zooi Funsep Cavaleiros

Gaspareli FC

Bayer Munique

Borussia

Grupo C

PSG/FC WEBTV

Cecam

Hermanos Guaporé

Amigos Redbull

Grupo D

Santo Antônio

Master Guarani

ATC/Audax

Sociedade Esport Timboré

PRIMEIRA RODADA

🏟️ Campo: Cecam

Data: 04/06 sábado

⏰ 16h

Cecam F. C. X PSG/WN/FCWEBTV

⏰ 17h15

Hermano F.C. Guaporé x Amigos Red Bull

🏟️ Local: ATC

Data: 05/06 Domingo

⏰ 08h15

Pumas Porto/ Global x PSG / Parque São Gabriel

⏰ 09h30

ATC Audax Suco Life x Timboré F.C

🏟️ Local: Guarani

⏰ 08h15

Master Guarani F.C x Santo Antônio

⏰ 09h30

Guarani Ideal Peças x C.S.A Nordeste

🏟️ Local: ADPM

Data 05/06 Domingo

⏰ 08h15

Zooi Funsep Cavaleiros x Família Carioca F.C

⏰ 09h30

Gasparelli F.C x Bayer Munique F.C.

Secom/Prefeitura