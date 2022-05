Polícia Rodoviária apreende Hillux com 1,2 tonelada de maconha

RINÓPOLIS – A Polícia Rodoviária apreendeu na madrugada desta segunda-feira, 30, na Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425), altura do Km 375, trecho que passa pelo município de Rinópolis, próximo de Osvaldo Cruz, uma caminhonete Toyota/Hilux SW4 carregada com 1,2 toneladas de maconha (Cannabis Sativa). O motorista conseguiu fugir para um matagal e até o fechamento da matéria não havia sido preso. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade. A droga e o veículo foram apreendidos.

A apreensão da droga aconteceu próximo de 5h30, durante a Operação “Paz e Proteção”, quando as equipes do GP/TOR deram sinal de parada ao motorista de uma caminhonete Toyota/Hilux SW4 e seu condutor empreendeu fuga em alta velocidade. Após acompanhamento, ele abandonou o veículo ainda em movimento e evadiu-se a pé para o matagal existente nas proximidades antes da aproximação das equipes.

Durante a vistoria veicular foi localizada grande quantidade de maconha por todo interior do veículo. O veículo é produto de furto e ostentava emplacamento diverso do registro do chassi e junto com a droga foi apreendido.

Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram 1.502 tabletes de maconha, que totalizaram 1.159,20 quilos. Ainda segundo a polícia, a caminhonete havia sido furtada no último dia 16 de maio, em Franca (SP), e possuía o emplacamento diverso da identificação do chassi do veículo.

Atuaram na ocorrência as equipes com Subten PM Silazaki, Sd PM Andreazzi e Sd PM Lins; Subten PM Cavalheiro, Cb PM Coimbra e Sd PM Kruger; Subten PM Poltronieri, Cb PM Kleber, Cb PM Rafael Santos; 1º Sgt PM Carvalho, Cb PM Castelani e Cb PM Marcelo; Cb PM Dias e Cb PM Capelasso.