Policial do 28º BPM/I realiza curso no COE

SÃO PAULO – O 1º Sgt PM Fernandes, atualmente no Pelotão de Força Tática e Pelotão de Choque do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), sediado em Andradina, frequentou e concluiu com sucesso o curso CPLAR (Conduta de Patrulha em Local de Alto Risco), ministrado pelo COE – Comandos e Operações Especiais, unidade de elite da Polícia Militar do estado de São Paulo.

Com duração de 2 semanas, o curso teve como objetivo preparar o Policial-aluno para atuar em ocorrências ultraviolentas, como roubos a agências bancárias com participação de muitos criminosos, sequestros, incursões em mata fechada, rios, interior de presídios rebelados, entre outras.

A formatura do curso contou com a honrosa presença do Coronel PM Rodrigo Eval Arena, que já comandou o CPI-10 sediado em Araçatuba, cuja codade de Andradina faz parte de sua área de atuação e atualmente comanda o Comando de Policiamento Interior 2 (CPI-2), na região de Campinas.

Importante ressaltar que a tropa que compõe o efetivo do 28º BPM/I é formada por muitos profissionais altamente capacitados para o atendimento das mais diversas ocorrências, desde as mais simples, até as com mais alto grau de complexidade, o que resulta em índices criminais altamente positivos, com muitas ocorrências frutíferas, armas e entorpecentes apreendidos, fazendo da região de Andradina (área do 28 BPM/I), uma das mais seguras do estado e do país. (com informações do setor de Comunicação Social do 28 BPM/I)

PREPARO FÍSICO E PSCIOLÓGICO

Importante ressaltar que, para ser aprovado nesse curso, é necessário obter 400 pontos no TAF. O curso quase todo foi realizado dentro da mata no período de maior frio dos últimos 30 anos no estado de São Paulo.