Policiais militares promovidos são homenageados no CPI 10

ARAÇATUBA – Na última terça-feira, dia 24, ocorreu na sede do Comando de Polícia Interior (CPI-10), em Araçatuba, solenidade de homenagem aos Policiais Militares promovidos recentemente.

Do 28° BPM/I, os promovidos e homenageados foram:

Ao posto de Major:

Capitão PM Romansini;

Ao posto de Capitão:

1° Tenente PM André Caldeira;

Ao posto de 1° Tenente:

2° Tenente PM Mário e 2° Tenente PM Lucas Paulo, todos promovidos em 23/05.

À graduação de Subtenente:

1° Sgt PM Milton, de Andradina e 1° Sgt PM Nogara, de Mirandópolis;

À graduação de 2° Sgt PM:

3° Sgt PM Donegatti, de Andradina e 3° Sgt PM Luís Ricardo, de Mirandópolis, todos promovidos no último dia 21 de abril.

O evento foi comandado pelo Coronel PM Paulo Augusto Leite Motooka, comandante do CPI-10 e contou com a presença do Tenente Coronel PM Osny Henrique Caldeira, comandante do 28° BPM/I e demais oficiais.

Todos os promovidos receberam os cumprimentos e felicitações, além de Certificado alusivo ao evento.

Na oportunidade, Coronel PM Motooka os parabenizou pelas merecidas promoções, exaltando o alto nível dos Policiais que compõem o CPI-10, o que contribui sobremaneira para a excelência dos indicadores operacionais e baixos índices criminais da região.