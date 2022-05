Nascido dentro de uma viatura se torna policial militar

SÃO PAULO – Em 23 de julho de 1994, a dona Simone estava grávida de nove meses e, como não havia tempo de chegar ao hospital, pediu ajuda a Polícia Militar. Os Soldados PM Rodrigues e Gericó, na época trabalhavam no 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, e atenderam a solicitação imediatamente. O pequeno Islas veio ao mundo pelas mãos dos militares, ali mesmo na Alameda Santo Amaro.

Desde pequeno, todos os brinquedos do Islas eram de polícia. Carrinhos, bonecos… Os filmes policiais eram os prediletos do garoto. Sempre pedia ao pai para falar com os policiais nas ruas, acenava e sorria sempre que via uma viatura.

A admiração cresceu ainda mais. O tempo passou, agora, o nosso Soldado PM Islas já concluiu o Curso de Formação de Soldados, e atualmente trabalha na zona sul da Capital.

“Por mais que pareça difícil, tenha fé e vá em frente. Eu reprovei no concurso três vezes e pensava que nunca ia conseguir. Fiquei chateado, mas sempre tendo em mente que na hora certa eu iria passar. Quando eu consegui, entendi que tudo tem o tempo pra acontecer. ACREDITE NOS SEUS SONHOS. Tudo é possível basta, querer!” – Soldado Islas.

Setor de Comunicação Social da PM