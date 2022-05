Polícia Civil prende jovem de 22 anos acusado de tráfico e posse irregular de munição

MIRANDÓPOLIS – Policiais Civis das Delegacias de Polícia dos municípios de Lavínia e Mirandópolis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão deferido pelo juiz da Comarca de Mirandópolis, prenderam na manhã de quinta-feira, 26, um jovem de 22 anos, acusado de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido. Encaminhado à Delegacia de Polícia do município, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça e aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu quando uma força tarefa das duas Delegacias, comandada pelos delegados Talita Navarro Fiorini de Araújo e Thiago R. Barroca, deram cumprimento ao mandado de bisca na residência do acusado, localizada no centro de Mirandópolis, quando foram encontradas 05 porções de maconha, 64 pinos de cocaína, 01 munição de calibre .32 (uso permitido) e um simulacro (imitação) de arma de fogo do tipo “pistola”, além de R$ 727,00 em dinheiro.

Foram encontrados ainda na residência vários eppendorfs vazios e petrechos utilizados para mistura e preparo da droga (cocaína).

O acusado foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição (uso permitido). As diligências foram acompanhadas até o final pelos dois delegados dos dois municípios.