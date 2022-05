Casal ferido em capotamento de caminhonete próximo do trevo da Rondon com Integração

ANDRADINA – O casal formado por um homem identificado por Édio, de 67 anos e sua esposa, cujos dados não foram fornecidos, sofreu ferimentos, contusões e hematomas pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de sábado, 21, no Km 639 + 500 metros da rodovia Marechal Rondon (SP 300). Encaminhados pelo resgate da concessionária da rodovia até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foram medicados e liberados posteriormente. A Polícia Rodoviária registrou o acidente.

O acidente aconteceu quando o casal seguia a bordo da caminhonete D10, na cor bege, pela rodovia Marechal Rondon, pista sentido interior/capital, quando, altura do Km 639 + 500 metros, em frente de uma antiga borracharia, por motivos a serem esclarecidos, o motorista perdeu o controle de direção, avançou para a canaleta central de escoamento de águas pluviais da rodovia e capotou, parando com as rodas para cima,

Motoristas que passavam pelo local na hora do acidente e trabalhadores de empresas daquelas proximidades, correram para socorrer os dois idosos até a chegada do resgate dos bombeiros e da concessionária, além da Polícia Militar.

Felizmente o casal sofreu mais com as contusões e hematomas pelos corpos, não apresentando ferimentos graves. A caminhonete modelo antigo ficou com a cabine bastante destruída.