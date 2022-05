Genésio é preso acusado de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva

Autor se revoltou depois que a ex-companheira se recusou a fazer sexo com ele, xingando-a e ameaçando matá-la.

ANDRADINA – Um desempregado de 39 anos, identificado por Genésio, residente na Vila Mineira, foi preso pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira, 23, acusado de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. Ele já havia sido preso em flagrante anteriormente por duas vezes, a última dela no dia 21 deste mês, por violência doméstica contra a ex esposa. Encaminhado à DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, foi autuado em flagrante e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da justiça.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 13h, quando policiais militares de Andradina da equipe do CGP-01 (Comando de Grupo Patrulha), com Subten PM Constantino, Cb PM Queiróz e Cb PM Balani, foram acionados para atendimento de ocorrência de Violência Doméstica no bairro Vila Mineira.

Ao chegarem no local solicitado, os policiais militares avistaram Genésio, já preso em flagrante anteriormente por duas vezes, a última no dia 21 deste mês, por violência doméstica contra a ex esposa. Indagada a vítima, esposa do autor, ela declarou que ele tentou manter relações sexuais com ela. Ao se recusar, foi xingada por ele de “vagabunda, biscate, puta” e ainda ameaçada de morte.

Em consulta via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, os PMs obtiveram a informação de que havia contra o autor uma medida protetiva que estipulava, entre outras medidas, que ele não se aproximasse a menos de 100 metros da tia da vítima, que reside em uma casa no mesmo terreno e que havia sido vítima de violência doméstica praticada pelo mesmo autor em duas ocasiões diferentes, a última delas no dia 21 deste mês.

Diante das evidências, Genésio recebeu voz de prisão e foi conduzido à DDM, onde foi autuado em flagrante e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça. O autor tem visíveis problemas mentais e é figurinha carimbada em eventos de grande aglomeração, como Câmara de Vereadores, UPA – Unidade de Pronto Atendimento e Prefeitura de Andradina, sempre polemizando com suas atitudes.