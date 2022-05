Cabeleireira de Andradina morre em acidente na vicinal SPv 8 de Castilho

CASTILHO – A cabeleireira Elza Salatino Donatoni, de 59 anos, residente no bairro São João, em Andradina, não resitiu aos ferimentos e acabou indo a óbito ao se envolver em acidente de trânsito na manhã deste domingo, 22, na estrada vicinal SPV-08, que liga Castilho a Nova Independência, próximo ao Assentamento Terra Livre. Seu marido e o condutor do outro veículo envolvido estão internados no hospital de Castilho.

Segundo informações apurada pelo site Castilho Verdade, o acidente aconteceu quando um morador do Assentamento Pendengo, identificado por R., conduzia um Fiat Elba, na cor verde, quando, por motivos a serem investigados pela Polícia Civil, invadiu o outro lado da pista e bateu frontalmente contra um Ford Fiesta, na cor prata, onde estava o casal de Andradina, que seguia em sentido contrário.

Duas, das três vítimas haviam sido socorridas para o hospital José Fortuna, em Castilho, enquanto a cabeleireira, devido a gravidade dos ferimentos, foi socorrida diretamente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Andradina. Porém, pouco tempo depois chegou a informação que ela não havia resistido aos ferimentos e entrado em óbito. .

O esposo dela, que também ficou ferido no acidente, aguardava transferência para outra unidade de saúde da região com condições de atendimento de alta complexidade..

Com o forte impacto, o Fiat Elba capotou e o casal que estava no outro veículo ficou preso às ferragens. O acidente mobilizou equipes do Resgate do Corpo de Bombeiros de Andradina, Brigada de Castilho e ambulância da Central do município.

Por longo período, Elza Salatino manteve um salão de cabeleireiro na rua Evandro B. Calvoso, no trecho entre as ruas 9 de Julho e Jesus Trujillo, próximo da igreja Nossa Senhora das Graças e, devido a pandemia do coronavirus, passou a atender em sua residência.

PERDAS NA FAMÍLIA

Em sua página nas redes sociais (Facebook), Elza postou perdas de familiares, deixando ainda uma mensagem enigmática: Em outubro de 2020 ela perdeu um primo e em outubro de 2021 perdeu a mãe e deixou essa mensagem:

“Mãe que saudade primeiro ano sem você

Hoje era pra ser um dia de alegria mais sem sua presença o dia perde a cor

Mais tenho fé que está bem

Se puder, continua cuidando de seus filhos aí do céu”

Até breve!!!

Amor eterno