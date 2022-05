Morador de Andradina é preso em Suzanápolis acusado de furtar moto em Santa Fé do Sul

SUZANÁPOLIS – Um desempregado de 44 anos, morador na cidade de Andradina, foi preso na manhã desta sexta-feira, 20, pela Polícia Militar de Suzanápolis, acusado de furtar uma motocicleta na cidade de Santa Fé do Sul na noite de quinta-feira, 19. Encaminhado ao DP de Pereira Barreto, o Delegado de Plantão, Dr. Rafael Lourenço Sangaleto, ratificou a voz de prisão e o autuou em flagrante, o recolhendo ao cárcere, à disposição da Justiça. A moto foi devolvida ao proprietário.

A prisão do acusado, com várias passagens criminais anteriores por Furto, em liberdade condicional desde fevereiro de 2022, aconteceu quando os policiais militares de Suzanápolis, Sd PM França, Sd PM Mônaco, tomaram conhecimento de um furto de motocicleta, ocorrido na noite passada (quinta-feira, 19), por Santa Fé do Sul, ocasião em que foram divulgadas, pela vítima, as imagens do furto e de seu autor nas redes sociais Facebook.

Na manhã de hoje, ao iniciarem o turno de serviço, de posse das imagens, a equipe prontamente identificou o autor como sendo morador da cidade de Andradina, indivíduo bastante conhecido pela prática de furtos, estando inclusive de livramento condicional por condenações anteriores pelo mesmo crime.

Iniciadas as diligências, o autor foi localizado ainda na posse da motocicleta, sendo detido e preso. Indagado, admitiu ter praticado o furto.

Encaminhado ao DP de Pereira Barreto, o Delegado de Plantão, Dr. Rafael Lourenço Sangaleto, ratificou a voz de prisão e o autuou em flagrante, o recolhendo ao cárcere, à disposição da Justiça.

A vítima/proprietária da motocicleta foi informada sobre a recuperação de seu bem e compareceu ao DP para retirar o veículo, oportunidade em que demonstrou profundo agradecimento, enaltecendo sobremaneira o empenho e o trabalho dos Policiais Militares que atuaram na ocorrência.