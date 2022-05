Casal da Vila Mineira é preso pela PM acusado de tráfico e associação ao tráfico de drogas

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu no último dia 10, o casal formado por R. V. S., e A. C. S. O., os dois de 20 anos, residente na Vila Mineira, acusado de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, ao surpreender com um tijolo de maconha, uma balança de precisão, R$ 808,00 em dinheiro e apetrechos típicos para o embalo do entorpecente, bem como uma pedra bruta de crack e uma porção de cocaína. Encaminhados ao plantão policial, os dois foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça.

A prisão do casal aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, bairro Vila Mineira, quando a equipe do Tático Comando com 1º Ten PM Guilherme Diaz, Cb PM Calister e Sd PM Cleyton, ao passar em frente à residência sabidamente ponto de venda de drogas, a equipe avistou o casal alvo das denúncias no portão da frente, comercializando entorpecentes, sendo que o rapaz caminhava em direção ao interior tendo nas mãos certa quantia em dinheiro. Ele correi ao notar a presença policial, sendo prontamente detido e abordado, juntamente com sua esposa.

O rapaz de 20 anos detido te como profissão ajudante geral, com passagens por homicídio, tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Já a esposa, da mesma idade, tem como profissão manicure, sem passagens anteriores.

Diante da evidência de tráfico, os policiais militares, com apoio de outras equipes de Força Tática, realizaram vistoria na residência, encontrando na cozinha, parte de um tijolo de maconha, uma balança de precisão, R$ 808,00 em dinheiro e apetrechos típicos para o embalo do entorpecente, bem como uma pedra bruta de crack e uma porção de cocaína.

Com o indivíduo abordado no portão e usuário de drogas, foi encontrada uma nota de R$ 10,00.

Diante dos fatos e evidências, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Plantão Policial, onde o delegado de Plantão ratificou a voz de prisão por Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas, os autuou em flagrante e os recolheu ao cárcere, à disposição da justiça.