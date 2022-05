Pedreiro é preso pela PM depois de furtar grade de ferro de residência

ANDRADINA – Um pedreiro de 38 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã de terça-feira, 17, acusado de furto, depois de arrancar e furtar parte de uma grade de ferro de uma residência localizada na rua Orensy Rodrigues da Silva, bairro Santa Cecília. Encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia. A grade foi devolvida à proprietária.

A prisão do acusado aconteceu quando os Policiais Militares de Andradina, Cb PM Maurício e Cb PM Edson, foram acionados para atendimento de ocorrência de furto em andamento pela rua Orensy Rodrigues da Silva, bairro Santa Cecília.

No local dos fatos foram informados de que um indivíduo teria subtraído parte da grade da residência da vítima.

Com apoio do CGP1 (Comando de Gripo Patrulha), com o 1º Sgt PM Marcus, Cb PM Carneiro e Cb PM Oliveira, iniciaram diligências pelo bairro onde ocorreu o fato e que culminaram na localização do suspeito, sendo abordado, já sem a grade furtada.

Questionado sobre os fatos, admitiu que havia furtado a grade da residência e vendido no ferro velho situado no mesmo bairro, recebendo voz de prisão.

Os policiais militares então se deslocaram até o ferro velho mencionado e, em diligências, localizou a grade furtada, ocasião em que deram voz de prisão ao proprietário pelo crime de Receptação.

Os dois presos e a vítima foram encaminhados ao 2º DP, onde a ocorrência foi apresentada ao Delegado de Polícia, que ratificou a voz de prisão com relação ao Valdeci, o autuando em flagrante por Furto Consumado, permanecendo ele preso na cadeia de Pereira Barreto, à disposição da justiça e aguardando a audiência de custódia. Por sua vez o delegado não ratificou a voz com relação ao proprietário do ferro velho, que foi indiciado por Receptação Culposa e liberado ao término do boletim de ocorrência.