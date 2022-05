Caminhoneiro que fingiu ter tido carga roubada em Ilha Solteira é preso em flagrante no MS

AGUA CLARA/MS – A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante um caminhoneiro que encenou um roubo para desviar uma carga de R$ 180 mil em chapas de aço. A prisão ocorreu na última sexta-feira (13), por intermédio da Delegacia de Polícia de Água Clara e do SIG de Três Lagoas.

De acordo com a polícia, o motorista preso afirmou que, no dia anterior, estaria trafegando entre Ilha Solteira (SP) e Selvíria (MS), por volta das 20 horas, quando foi abordado por um veículo sedã, cor prata, sendo que dois homens desceram e o renderam com um revólver.

Eles o teriam obrigado a deitar na cama do caminhão e alega não ter visto nada, apenas escutado duas empilhadeiras retirarem a carga.

Depois disso, ele teria sido levado até Água Clara, de onde acionou a Polícia Militar, já na sexta-feira. Ele foi conduzido até a delegacia da cidade sul-mato-grossense.

Em entrevista, a equipe desconfiou que o motorista pudesse estar mentindo, notadamente, porque alegou ter parado na estrada depois que um veículo sedã passou por ele e indicou um suposto problema com o caminhão. Quando parou para ver o suposto problema, o veículo sedã voltou e o abordou.

Ainda segundo a polícia, o motorista não soube informar o modelo do veículo que o abordou, o que causou estranheza aos policiais, já que é motorista profissional.

A equipe do SIG de Três Lagoas, que já estava auxiliando na investigação, checou nos sistemas disponíveis a placa do caminhão, sendo descoberto que, por volta das 21h40, estava próximo a Andradina (SP) e que o mesmo veículo teria passado no posto da PRF, em Três Lagoas, por volta das 22h30.

O motorista foi questionado novamente pelos policiais e confrontado com a informação de que não poderia ter passado em Selvíria naquele horário, já que os sistemas apontavam que ele estava em Andradina em horário posterior, mas continuou a afirmar que estava falando a verdade.

A equipe de investigação, então, entrou em contato com a empresa proprietária da carga e descobriu que tanto o caminhão quanto a carga tinham rastreadores.

Foram solicitados os dados dos rastreadores e verificou-se que o caminhão e a carga trafegaram juntos até um trevo depois de Andradina, após isso, se separaram.

O caminhão seguiu o trajeto, passou por Três Lagoas e depois foi para Água Clara, e o sinal do rastreador da carga desapareceu. Em razão disso, foi mostrada ao motorista a rota pontuada pelo rastreador, momento em que decidiu contar que seu patrão organizou o crime (golpe do seguro).

Informou ter recebido uma ligação antes de chegar em Andradina, na qual seu patrão disse a ele que alguns homens iriam lhe “assaltar”. Depois disso, segundo o motorista, os fatos ocorreram como ele havia dito, com exceção de ter passado em Ilha Solteira e Selvíria.

O motorista, que foi preso em flagrante, deve responder por apropriação indébita e o patrão dele pelo mesmo crime, por estelionato e por associação criminosa. (Com informações da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul)

