Irmãs são presas com 9 tabletes de pasta base de cocaína

VALPARAÍSO – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na tarde de quarta-feira, 11, na rodovia Marechal Rondon, duas irmãs moradores na cidade de Cuiabá/MT, acusadas de tráfico de entorpecentes, depois de flagradas em um ônibus transportando 9 tabletes de pasta base de cocaína. Encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Valparaíso, foram indiciadas e permaneceram presas. A droga foi apreendida.

As prisões das duas irmãs aconteceram próximo das 17h, durante o desencadeamento da Operação Interior mais seguro, a Equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário abordou um ônibus de linha interestadual para fiscalização no Km 576 da rodovia Marechal Rondon, trecho que passa pelo município de Valparaíso, e os policiais perceberam as atitudes nervosas das duas.

Diante da suspeita, os rodoviários acabaram localizando no interior da bolsa de mão de uma passageira, bem como em duas malas de viagem no bagageiro externo, de outra passageira, diversos tabletes de pasta base de cocaína. A droga totalizou 09 tijolos de pasta base de cocaína, pesando 9,776 kg.

As mulheres que eram irmãs e residiam em Cuiabá/MT receberiam R$ 3.000,00 para levar de Cuiabá/MT a Belo Horizonte/MG. As mulheres ficaram presas com base ao ART. 33 da Lei 11.343/06.