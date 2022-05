Secretaria de Meio Ambiente realiza limpeza em residência de acumuladora

ANDRADINA – A Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Produção e Agricultura Familiar realizou a limpeza de uma residência no Bairro Piscina onde a proprietária é “acumuladora” de objetos.

Segundo a secretária Leila Rodrigues foi preciso um mandato judicial para que a limpeza, muito esperada por vizinhos acontecesse, com apoio da Polícia Militar e da Secretaria de Promoção e Assistência Social.

“O local acumulava não só objetos, mas criava também um ambiente propício para insetos e animais peçonhentos, ratos e vetores de doenças como o mosquito aedes aegypti”, explicou.

O trabalho demorou o dia inteiro e, confirmando as expectativas, dezenas de caminhões de entulhos foram retirados do local. As toneladas de materiais retirados das casas, ainda será triado no Ecoponto da Prefeitura, na Vila Passarelli, onde as devidas providências serão tomados para cada tipo de material.

Segundo Leila a moradora resistia a entrada dos agentes fiscalizadores e de saúde há muitos anos.

Segundo Leila Rodrigues, a Secretaria está ampliando as ações de limpeza de casos como este e também de terrenos baldios. Proprietários podem ser multados e até mesmo ter que pagar a conta da limpeza feita pela prefeitura.

