Projeto “Esporte na Vila” começa atividades pelo Pereira Jordão

ANDRADINA – A Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude do Governo de Andradina vai realizar o lançamento do “Projeto Esporte na Vila” no próximo dia 22 de maio, das 8 às 11 horas, em frente ao Centro Comunitário do bairro Pereira Jordão.

O projeto vai contemplar as crianças e adolescentes do bairro com diversas atividades esportivas e recreativas como maneira de incentivar a todos a pratica de uma vida mais saudável e revelar o interesse pelo esporte nas novas gerações.

Segundo o subsecretário de esportes, Fabrício Indião, o projeto faz parte da proposta do prefeito Mário Celso Lopes de ampliar as práticas esportivas para os bairros de Andradina, como podemos conferir com a implantação dos Arenas Beach, que levarão a práticas esportivas em quadra de areia para nove bairros da cidade.