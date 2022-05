Soraya Moraes foi a grande atração da noite que reuniu milhares de pessoas no Centro Cultural

ANDRADINA – Fé, emoção e alegria, marcaram a noite de sábado, 07, no Centro Cultural Pioneiros de Andradina, que culminou no grande show com a cantora evangélica Soraya Moraes, um presente da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e juventude para a população.

O espetáculo reuniu uma multidão de pessoas do município e região no evento realizado com apoio do Conplea (Conselho de Pastores). “Essa noite ficará marcada na história. Nunca antes conseguimos reunir tantas pessoas da comunidade evangélica para um evento onde a alegria estava estampada no rosto de cada um”, disse o Secretário André Ricardo Lopes.

Antes da atração principal da noite se apresentaram Eclesiastes 3, Ramisson Oliveira e Kedma Leite. A festa cristã se tornou um espetáculo para milhares quando Soraya Moraes começou o show com grandes louvores. Soraya Moraes é umas das representantes do gênero musical que tem levado multidões a adorarem a Deus.

“Se apresentar em um palco como este é muito forte. Nós, que temos esse privilégio, percebemos que é muito forte ver o pessoal cantar junto, é tudo muito lindo”, disse.

Soraya deu vida ao encontro que também arrecadou doações ao Fundo Municipal de Solidariedade. “Foi um privilégio podermos participar da realização de um evento dessa magnitude e com a força de Deus manifestada entre os presentes”, disse André Ricardo Lopes.