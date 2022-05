Independência ganha reforço na segurança com inicio da Atividade Delegada

NOVA INDEPENDÈNCIA – O município de Nova Independência passou a contar desde a quarta-feira, 11, de um reforço significativo na área de interesse da Prefeitura, no tocante a seu patrimônio público, que é a implantação da modalidade Atividade Delegada. O turno que deu início ao serviço inaugural contou com a presença do prefeito, Fernando Macchi Santana e do comandante do GP local, 1º Sgt PM Araújo.

Parceria profícua, onde o policial militar atua em turnos, de forma voluntária durante seu período de folga, utilizando equipamentos e viatura do estado, voltando o patrulhamento para as áreas de interesse da Prefeitura, já está presente em várias cidades do estado e do 28º BPM/I.