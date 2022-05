Polícia Militar Rodoviária prende mulher por tráfico de drogas

PENÁPOLIS – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã de terça-feira, 03, a auxiliar de cozinha E. C. H. S., de 28 anos, residente na cidade de Fortaleza, no Ceará, acusada de tráfico de entorpecentes depois de flagrá-la em um ônibus transportando na bagagem de mão alguns tijolos de maconha e porções de Skank e na mala de viagem, no bagageiro externo, mais alguns tabletes de maconha e porções de Skank. Encaminhada à Delegacia de Penápolis, foi indicada e permaneceu à disposição da Justiça.

A prisão da mulher aconteceu às 8h50, durante o desencadeamento da *”Operação Interior mais Seguro”, na Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425), altura do km 287, trecho que passa pelo município de Penápolis, quando uma Equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, da 4ª Cia do 2° BPRv, abordou um ônibus de linha regular para fiscalização.

Após comportamento suspeito de uma passageira, suas bagagens foram vistoriadas, ocasião em que foram encontrados na bagagem de mão alguns tijolos de maconha e porções de Skank e na mala de viagem, no bagageiro externo do ônibus, mais alguns tabletes de maconha e porções de Skank.

A acusada, bem como as porções de maconha e Skank foram encaminhadas à Delegacia de Penápolis, onde ela foi indiciada e recolhida a uma cadeia feminina. As drogas foram apreendidas. A auxiliar de cozinha residente no Ceará, informou pegou a droga em Cascavel/PR e levaria para Goiânia/GO, onde receberia R$ 2.000,00 pelo transporte.