Nosso Clube Guaporé é derrotado em amistoso visando Copa 50 anos

ANDRADINA – A equipe veterana (acima de 50 anos), do Nosso Clube Guaporé sofreu uma derrota no primeiro amistoso da categoria realizado este ano no último dia 27/04, em sua praça de esportes, ao perder por 5 a 3 para a boa equipe do Sucas F. C., da cidade de Castilho e treinado pelo conhecido “Jaime”, um apaixonado pelo esporte maior. As duas equipes continuam agendando amistosos.

O Guaporé começou até melhor do que o adversário, abrindo o placar em belo chute de fora da área do meia Eron Dourado, um dos jogadores abaixo de 50 anos e autorizado a atuar, porém, por estarem sem ritmo de jogo e vários jogadores ainda fora de forma, acabaram sofrendo a virada e a goleada.

Mas a derrota não desanima os “velhinhos bons de bola” do Guaporé, já que a equipe está em formação e vai treinar muito visando futuros campeonatos da categoria promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes.

O Sucas F. C. já é uma equipe tradicional e atua com vários jogadores conhecidos, como o irriquieto “Tú”, o bom zagueiro Preto, o polivalente Fabão, entre outros reforços de Andradina.

GOLS

Para os vencedores, o SUCAS FC marcaram Tupã 02, Fabão 02, 01 Tú. Já para o Guaporé Marcaram Mauricio Carneiro e Dico