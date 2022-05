Adolescente de 15 anos é apreendida em veículo com grande quantidade de droga

PENÁPOLIS – A adolescente N. L. G. M., de apenas 15 anos, foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária na noite desta quinta-feira, 05, acusada de ato infracional de tráfico de drogas, ao ser flagrada dirigindo uma Renault/Duster com grande quantidade de tabletes de maconha (Cannabis Sativa). A adolescente foi apreendida e, juntamente com a droga e veículo, foi conduzida ao DP de Plantão de Penápolis, permanecendo a disposição do Juízo da Vara da Infância e Juventude. A droga e o veículo foram apreendidos.

Durante vistoria, no porta malas do automóvel, foi localizada grande quantidade de tijolos de maconha, divididos em vários fardos. Durante verificação da documentação e do chassis, o veículo ostentava placas de outro automóvel, de mesma marca e modelo.

A adolescente foi apreendida e, juntamente com a droga e veículo, foi conduzida ao DP de Plantão de Penápolis, onde foi atuada em flagrante por ato infracional de tráfico de drogas. Ela permanecerá custodiada, a disposição do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Penápolis.