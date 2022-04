Prefeitura intensifica a remoção de veículos abandonados nas ruas

ANDRADINA – A Prefeitura de Andradina está ampliando o serviço de remoção de carros abandonados por seus proprietários nas ruas da cidade. Os proprietários estão sujeitos ao pagamento de multas e taxas diárias do recolhimento dos carros até o pátio da prefeitura.

Segundo o Diretor de Segurança Pública da Prefeitura de Andradina, André Luis de Lima Augusto, os fiscais realizam a afixação da notificação nos veículos e, caso os motoristas não tomem providências após 5 dias úteis, o veículo é considerado abandonado e guinchado da via.

“A rua não pode ser utilizada como garagem para o carro que fica parado constantemente e está fiscalização visa limpar as ruas deste tipo de sucata. Após o pagamento das custas o carro é devolvido para o proprietário, mas tem que estar sendo guardado em local adequado”, explicou.

A taxa por recolhimento de veículo abandonado em via pública é de 15 UFMs, ou seja R$ 477,9 (quatrocentos e setenta e sete reais e noventa centavos) e, para veículos pesados 25 UFMs, R$ 946,5 (novecentos e quarenta e seis Reais e cincoenta centavos). Para retirá-lo do pátio, o proprietário tem que arcar também com os custos de diária no valor de duas UFMs, R$ 63,72 (sessenta e três reais e setenta e dois centavos). A retirada do veículo do pátio acontece por conta do proprietário.

Muitas pessoas possuem um carro mais antigo, que não conseguem descartar por falta de política reversa no país. Isso causou o aumento nas reclamações verificadas nos últimos anos. A fiscalização acontece por fiscais municipais e apoio da Polícia Militar, com apoio da Atividade Delegada.

Secom/Prefeitura