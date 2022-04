Andradina estreia no Campeonato de Vôlei Adaptado da Federação Paulista

GUARARAPES – No sábado (23) a equipe de Voleibol do Centro de Convivência do Idoso de Andradina participou da 1ª etapa do Campeonato da Liga de Voleibol Adaptado da Confederação Brasileira, realizado na cidade de Guararapes.

Participaram dessa rodada inicial as equipes das cidades de Andradina, Araçatuba, Dracena, Guararapes, Penápolis e Santa Fé do Sul. Nossa equipe feminina competiu na categoria 70 anos contra a cidade de Araçatuba, perdendo por 2 sets a 0. Na categoria de 60 anos feminino, Andradina ganhou da cidade de Penápolis por 2 sets a 0.

Assim as equipes seguem na disputa e a 2ª etapa será no 2º sábado do mês de maio na cidade de Guararapes.

Secom/Prefeitura