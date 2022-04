Polícia Rodoviária apreende adolescente de 17 anos acusado de tráfico de drogas

PENÁPOLIS – A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na manhã de quinta-feira, 14, um adolescente de 17 anos, morador na cidade de Goiania/GO, acusado de Ato Infracional/tráfico de entorpecente, ao ser surpreendido em um ônibus com uma bolsa contendo 09 tijolos de maconha e 08 pacotes de skunk. Conduzido à Delegacia de Polícia do município de Penápolis, foi autuado em flagrante por ato infracional/tráfico de drogas e recolhido à Fundação Casa de Araçatuba. A droga foi apreendida.

A detenção do menor infrator aconteceu às 8h, durante o desencadeamento da “Operação Paixão de Cristo”, a Equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário da 4ª Cia do 2° BPRv, abordou um ônibus de linha regular para fiscalização no Km 287 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP – 425), trecho que passa pelo município de Penápolis.

Após comportamento suspeito de um passageiro, que descobriu ser menor de idade, suas bagagens foram vistoriadas, ocasião em que foram encontrados 09 tijolos de maconha e 08 pacotes contendo skunk.

Diante do material ilícito localizado, o menor foi apreendido e, juntamente com a droga, foi conduzido ao DP do município de Penápolis onde foi autuado em flagrante por ato infracional de tráfico de drogas. Foram apreendidos 8,3 kg de maconha e 1,540 kg de skunk.

O adolescente informou que pegou a droga em Campo Grande/MS e levaria para Goiânia/GO. Disse que estava fazendo “um favor” para um conhecido do Facebook, portanto não receberia nada pelo transporte.

MIL NOTICIAS/Agência