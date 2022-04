Polícia Militar localiza em Independência Gol furtado em Andradina

NOVA INDEPENDÊNCIA – Graças a uma denúncia, a Polícia Militar do município localizou na tarde da última terça-feira, 05, em um sítio do Assentamento Pendengo, o VW Gol, ano 1993, na cor branco, placa GMV – 0xx1, furtado no bairro Pereira Jordão, em Andradina. A perícia técnico-científica foi acionada e posteriormente o veículo foi restituído à sua legítima proprietária. Nenhum suspeito do furto foi identificado ou localizado.

A localização o veículo foi possível depois que a equipe com Cb PM Freitas e Sd PM Felipe, durante patrulhamento por Nova Independência, obtive informação de que um indivíduo estaria rondando de forma suspeita com um veículo Gol os sítios do assentamento Pendengo.

Imediatamente os policiais militares deslocaram ao referido assentamento e, durante patrulhamento, localizaram dentro de uma plantação de cana de açúcar, um veículo VW Gol, ano 1993, na cor branco, placa GMV – 0xx1.

Em consulta via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar, os PMs constataram ser o veículo furtado em Andradina na quinta- feira, 31/03, no bairro Pereira Jordão.

O local onde o veículo foi localizado esteve preservado para o trabalho da polícia técnico-científica e posteriormente restituído à sua proprietária.

MIL NOTICIAS/Agência