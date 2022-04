Polícia Civil de Valparaíso prende dois ladrões após furto em fazenda de Guaraçaí

VALPARAÍSO – Na manhã do último dia 28, o Setor de Investigações da Polícia Civil de Valparaíso prendeu em flagrante um velho conhecido da Polícia pela prática de Furtos e Receptações.

Nesta ocasião, ele (Homem de 48 anos morador do Bairro Valdivino S. Pacheco) convidou outro homem de 46 anos do Bairro Centro para furtar uma Fazenda na Cidade de Guaraçaí/SP.

Ambos realizaram a conduta premeditada, mas não contavam com a integração das Policias Civil e Militar, bem como do Grupo Vigilância Solidária formado por cidadãos que ajudam as forças de segurança pública em Guaraçaí. No caso, essa parceria foi fundamental para localizar e capturar em flagrante os indivíduos e, principalmente, recuperar o bem subtraído da vítima.

Na delegacia, o delegado formalizou o flagrante dos envolvidos e a equipe de investigação os conduziu ao IML (Instituto Médico Legal) para exame de Corpo Delito e, em seguida, à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Araçatuba, onde eles aguardarão escolta para Cadeia Pública de Penápolis.