TOR prende lavrador com arma e desempregada com droga no mesmo ônibus

BIRIGUI – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na tarde de sábado, 02, em um mesmo ônibus abordado na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), o lavrador C. L. S., de 42 anos, morador no Maranhão, acusado de porte ilegal de arma de fogo e a desempregada M. C. S. de 45 anos, moradora em Três Lagoas/MS, acusada de tráfico de drogas. Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia e indiciados pelos crimes praticados. A mulher foi recolhida à penitenciária de Tupi Paulista e o homem à cadeia de Penápolis.

A prisão dos dois aconteceu às 17h50, durante o desencadeamento da “Operação Paz e Proteção”, quando uma Equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário abordou um ônibus de linha regular para fiscalização, no km 518 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), trecho que passa pelo município de Birigui.

Após comportamento suspeito do passageiro C. L. S., 42 anos, lavrador e morador no Maranhão, suas bagagens foram vistoriadas, ocasião em que foram encontrados 01 arma de fogo calibre .36, 01 simulacro de pistola, 01 munição .32, 04 munições .36 e 02 munições .44. Ele recebeu voz de prisão acusado de porte ilegal de arma e munições, algumas delas de uso restrito.

No mesmo ônibus, após comportamento suspeito da passageira, M. C. S. de 45 anos, desempregada, residente em Três Lagoas/MS, suas bagagens também foram vistoriadas, ocasião em que foram encontrados 02 tijolos de maconha (Cannabis Sativa), acondicionados em um fundo falso da bolsa de mão, bem como 01 balança de precisão. Depois de pesada totalizou 1.025 kg.