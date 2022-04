Polícia Rodoviária prende motorista de carreta com 1.780 Kg de maconha

MARTINÓPOLIS – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã de sábado, 02, no Km 410 da Rodovia Assis Chateaubriand, sentido Norte, trecho que passa pelo município de Martinópolis, um motorista de uma carreta com placas do Paraguai/PY, acusado de tráfico de entorpecente, depois de localizado um compartimento (fundo) falso no assoalho, com 1.780 Kg de maconha (Cannabis Sativa). Encaminhado á Polícia Federal de Presidente Prudente, foi indiciado e preso. A droga e a carreta foram apreendidas pela PF.

A prisão do motorista aconteceu às 0h40 de sábado, durante Operação “Paz e Proteção”, quando uma equipe do GP/TOR – Tático Ostensivo Rodoviário abordou uma carreta e, durante a vistoria veicular, foi localizada grande quantidade de maconha acondicionada em um fundo falso no assoalho do compartimento de carga.

O motorista, que é paraguaio, disse aos policiais que saiu da cidade de Troncal Quatro Norte e iria até Uberaba/MG. Depois de pesada a droga totalizou 1.780 Kg. Havia resquícios de gesso na carga para fingir que o caminhão voltava de uma entrega.