Cozinheira fica gravemente ferida em acidente com bicicleta elétrica

ANDRADINA – A cozinheira Hellen Caroline, 30 anos, residente no bairro Gasparelli, sofreu ferimentos graves no rosto e escoriações por todo o corpo, ao se envolver em acidente de trânsito na manhã da última quinta-feira, 31/03, no cruzamento da Av. Rio Grande do Sul com rua Guararapes, Sanches. Socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicada e liberada posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência no 1º DP.

O acidente aconteceu quando a vítima seguia pela referida avenida, sentido centro/bairro, a caminho do trabalho, pilotando sua bicicleta elétrica, na cor preta, e no cruzamento com a rua Guararapes teve a trajetória interceptada pelo Toyota Corolla, na cor prata, dirigido pelo aposentado S. J. S., de 79 anos, que seguia no mesmo sentido, porém, efetuava uma conversão naquele cruzamento.

Sem tempo para frear, a cozinheira bateu forte a bike e o corpo contra a lateral esquerda do Corolla, sofrendo cortes profundos na boca, fratura das raízes de todos os dentes (que vai precisar de cirurgia para fixação de implante), escoriações e pancadas na testa, braços, pernas e quadril. Ela chegou a perder os sentidos na hora do choque e voltou à consciência durante atendimento dos bombeiros.

Com o choque a bicicleta elétrica teve entortadas as duas bengalas, guidão, roda e o quadro. Já o Corolla teve afundada a porta do lado do motorista e riscos na lataria. O aposentado que o dirigia não sofreu ferimentos, mas ficou em estado de choque e, devido sua limitação de locomoção por causa da idade, ficou dentro do veículo o tempo todo até aparecer um parente para prestar-lhe auxílio.

A Polícia Militar preservou o local para o trabalho da perícia técnico-científica, além de elaborar multas na mulher devido a não regularização dos documentos da bicicleta elétrica, recolhendo-a ao pátio de apreensões, além de multar o aposentado pela conversão com o Corolla sem observar o fluxo de veículos pela avenida, causando o acidente com vítima.

Segundo a vítima, o aposentado se comprometeu a custear o tratamento necessário em sua arcada dentária, bem como providenciar o conserto da bicicleta elétrica assim que ela regularizar a documentação e retira-la da apreensão.