Rua Paes Leme está interditada na altura da Av. Barão do Rio Branco

ANDRADINA – A Divisão de Trânsito de Andradina alerta para novo bloqueio na rua Paes Leme em decorrência das obras da Paes Leme Mall Street. Segundo o Secretário de Obras de Andradina, Geraldo Pilla, hoje está acontecendo a impermeabilização do leito da rua Paes Leme, ação que antecede o asfaltamento.

Motoristas e condutores devem estar atentos no cruzamento com a Avenida Barão do Rio Branco onde a rua foi interditada, levando o fluxo pela Barão, sentido rua José Augusto de Carvalho. Segundo o Diretor de Trânsito de Andradina, Oswaldo Pentian, outro desvio foi instalado no cruzamento das ruas Evandro Brembatti Calvoso com rua Manoel Teixeira de Freitas, fazendo com que o transito flua pela Evandro, sentido rua Alexandre Salomão.

As Obras

A Paes Leme Mall Street é uma obra que fará um reformulação no mais tradicional endereço comercial de Andradina. Nesta primeira fase serão reformuladas duas quadras, do cruzamento da rua Manoel Teixeira de Freitas e Ceará. A sequência desta primeira fase vai levar a nova paginação da rua comercial até o cruzamento da rua Jesus Trujillo.

As obras serão executadas pela empresa J A Abdalla, com investimento de R$ 724.920,59 (setecentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte Reais e cincoenta e nove centavos).

Esse dinheiro é parte de uma devolução de dinheiro aos cofres públicos feita pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Andradina, Helton Rodrigo Prando o “Coxinha”.

Secom/Prefeitura