Contribuintes terão até sexta (8) para pagar IPTU em 1 vez ou iniciar parcelamento

ANDRADINA – Contribuintes terão até a sexta-feira (8) para iniciar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A data do vencimento foi ampliada para pagamento em uma única parcela ou início do pagamento parcelado para dar mais oportunidade de adesão aos munícipes para os benefícios concedidos como incentivo.

Os vencimentos estavam programados para os dias 29 e 30 de março onde já foram arrecadados R$ 6,8 milhões referentes ao IPTU de 2.022. Os carnês também estão disponíveis no site da Prefeitura e também podem ser solicitados por e-mail: cadastro.tributos@andradina.sp.gov.br.

Segundo a coordenadora de Arrecadação, Tributação e Julgamento, Viviani Teixeira de Marchi, o carnê pode ser pago em lotéricas, bancos e até mesmo através de aplicativos bancários.

Benefícios

Quem pagou o IPTU de 2021 à vista e não possui dívida ativa, garantiu um desconto de 10% no Imposto Predial e Imposto Territorial em 2022. Quem pagou o ano passado parcelado em dia também garantiu um desconto, este de 5% nos dois impostos. Esses descontos também já estão calculados no carnê de IPTU. Para assegurar o benefício o contribuinte não pode ter dívida ativa com a Prefeitura.

Secom/Prefeitura