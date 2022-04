Acidente no PR com ônibus de trabalhadores de Três Lagoas deixa 11 mortos

11 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. Ônibus saiu de Três Lagoas (MS) com destino a Telêmaco Borba (PR), com trabalhadores. Veículo caiu em ribanceira no fim da noite de quarta (30).

SAPOPEMA/PR – Um acidente com um ônibus deixou 11 mortos e 20 feridos em um acidente na noite de quarta-feira, 30, em Sapopema, Norte Pioneiro do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente foi registrado no km 268 da PR-090, no trecho da Serra Fria, onde a rodovia é de pista simples e tem uma curva fechada. Chovia bastante no momento do acidente. O veículo caiu em um ribanceira de 20 metros.

O ônibus transportava 39 passageiros, que eram trabalhadores de várias regiões do país, segundo a PRE. Eles saíram de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, com destino a Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, onde fariam o trabalho de manutenção de uma das unidades da fábrica Klabin Papel e Celulose.

O ônibus era da Engemec, com placas de Dracena (SP), empresa terceirizada da Klabin, a indústria de celulose para onde os trabalhadores seguiam. A indústria lamentou o ocorrido e disse que está prestando apoio à empresa terceirizada.

O acidente teria ocorrido quando o motorista perdeu o controle da direção, segundo as informações da PRE. O veículo saiu da pista e capotou em uma ribanceira de 20 metros. Alguns passageiros foram arremessados para fora, enquanto outros ficaram presos às ferragens. Viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de várias prefeituras da região foram mobilizadas para socorrer as vítimas.

A polícia informou que os socorristas trabalharam no resgate dos feridos, que foram encaminhados para hospitais da região. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.

Entre os mortos está o motorista do ônibus, Adilson Dias, de 52 anos, morador na cidade de Três Lagoas/MS.

O ônibus estava regular?

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o veículo não tinha autorização para transporte interestadual de trabalhadores e não possuía o seguro obrigatório para esse tipo de viagem.

A ANTT informou ainda que o motorista, que morreu no acidente, não tinha cadastro ativo junto ao órgão.

A fábrica Klabin lamentou o ocorrido e disse que aguarda a conclusão das investigações sobre o ocorrido junto aos órgãos competentes.