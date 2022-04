Polícia Militar realiza Operação em Ilha Solteira

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), realizou na tarde do último sábado (26), a partir das 17h40, Operação no município Ilha Solteira com equipes de ROCAM (Ronda Ostensiva com o Apoio de Motocicletas) e Forças Tática.

As equipes realizaram o patrulhamento tático com a finalidade de inibir os crimes contra pessoas e patrimônio.

A Operação foi supervisionada pelo Coordenador Operacional do 28º BPM/I, Major PM Lino Neto e comandada pelo 1º Ten PM André Caldeira.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo trabalha diuturnamente na região e estará sempre pronta para “Servir e Proteger” a Sociedade Paulista.

Outras operações semelhantes estão sempre em estudo e nos momentos oportunos serão novamente realizadas. (com informações do setor de Comunicação Social da PM)