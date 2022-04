Casal é preso na Rondon com 8 tabletes de maconha

CASTILHO – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na madrugada de terça-feira, 29, o casal formado por V. S. F. J., de 23 anos e a passageira B. N. L., de 26 anos, ambos desocupados, residente na Cohab São João, em Andradina/SP, acusado de tráfico de drogas depois de flagrá-lo em uma motocicleta trafegando pela rodovia Marechal Rondon (SP 300), transportando 8 tabletes de maconha (Cannabis Sativa), totalizando aproximadamente 3 Kg. Os dois foram encaminhados à Delegacia Seccional de Andradina, indiciados e ele recolhido à cadeia de Pereira Barreto e ela à penitenciária de Tupi Paulista. A droga e a moto foram apreendidas.

A prisão do casal aconteceu nos primeiros 35 minutos da madrugada de terça-feira, 29, quando uma Patrulha Volante do 3° Pel / 4ª Cia / 2° BPRv, realizava fiscalização na praça de pedágio de Castilho/SP, localizada no Km 655 + 800m, pista leste, da rodovia Marechal Rondon (SP 300), quando abordou uma motocicleta Honda CG Titan vermelha, placa de Andradina/SP.

Imediatamente os policiais rodoviários perceberam o nervosismo dos ocupantes da moto e, durante vistoria na mochila da passageira, foram localizados 08 tabletes de maconha.

Questionados sobre a droga, os dois abordados confirmaram que a compraram em Três Lagoas/MS, por R$ 2.700,00, e a revenderiam em Andradina/SP, por R$ 10,00 a porção.

Foi dada voz de prisão ao casal por tráfico de drogas, sendo conduzido junto com a droga e a moto ao Plantão Policial de Andradina/SP, indiciado, permanecendo à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Na audiência de custódia virtual realizada na quarta-feira, 30, a justiça decidiu que os dois vão responderão presos aos processos por tráfico de entorpecentes, tendo o homem permanecido recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando remoção para o CDP – Centro de Detenção Provisória de Caiuá, e a mulher recolhida à penitenciária de Tupi Paulista.