Adolescentes são apreendidos acusados de roubo contra mototaxista

ANDRADINA – A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes, ambos de 15 anos, na noite de domingo, 27, acusados de Ato Infracional/roubo, depois de renderem um mototaxista utilizando um simulacro (imitação) de arma de fogo. O mototaxista reagiu comum cabo de vassoura e colocou-os para correr, mas foram localizados pela PM no bairro Pereira Jordão. Encaminhados ao plantão policial, a delegada Dra. Michele Miliorini os apreendeu, deixando-os à disposição da justiça. A arma utilizada (simulacro), bem como a bicicleta, foram apreendidas.

A detenção da dupla adolescente infratora aconteceu quando os policiais militares de Andradina, Cb PM Abreu e Cb PM Rocca, foram acionados para atendimento de ocorrência de Roubo.

Em contato com a vítima, ela narrou que estava em um Moto taxi na área central da cidade, quando dois indivíduos, encapuzados, estando um deles armado com um revólver, anunciaram um roubo, momento em que ela, a vítima, munida de uma vassoura, investiu contra a dupla, que se evadiu do local, tendo um deles deixado cair ao solo a arma que portava, abandonando ainda no local uma bicicleta vermelha.

Com apoio da equipe de Força Tática com 1º Sgt Fernandes, Cb Oberdan e Cb C. Santos e de posse das características da dupla, os militares iniciaram patrulhamento pela cidade, que culminaram na sua localização pelo bairro Pereira Jordão.

Abordados, nada de ilícito portavam. Indagados sobre o ocorrido, os dois adolescentes de 15 anos admitiram o crime, recebendo voz de apreensão.

