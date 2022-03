Morador de Murutinga é preso acusado de embriaguez ao volante, desobediência e resistência

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na manhã de domingo, 06, o operador de máquinas I. M, de 22 anos, morador de Murutinga do Sul, acusado de embriaguez ao volante, desobediência e resistência, ao não aceitar ser multado por algumas infrações de trânsito cometidas. Foi necessário o uso de gás pimenta, força física e algemas, sendo dada então a voz de prisão. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. O veículo foi guinchado ao pátio de apreensões.

A prisão do acusado aconteceu por volta de 05h30 da manhã de domingo, 06, quando o policiamento de Andradina, durante intensificação do patrulhamento no prolongamento da Avenida Guanabara, no bairro São Gabriel, com o intuito de inibir crimes como consumo de bebidas alcoólicas por menores, perturbação do sossego, uso e tráfico de entorpecentes e outros, receberam a queixa de um morador relatando som alto proveniente dos veículos ali estacionados.

Em determinada altura da Avenida, os policiais que atenderam a ocorrência inicialmente, Cb PM Apolinário, Cb PM Ronaldo e Dejem Cb PM Rudmar, observaram vários veículos estacionados com o som em volume incompatível (alto) sendo que um deles, modelo Gol, de cor branca, saiu do local. Os PMs observaram ainda que ele possuía suspensão alterada (rebaixada em excesso), inclusive com partes da carroceria tocando o solo durante o deslocamento.

Diante destes fatos, foi procedida a abordagem para fiscalização de trânsito, ocasião em que constaram que o condutor do VW Gol apresentava vários sinais de embriaguez, tais como: olhos vermelhos, odor etílico, arrogância, vestes em desalinho, desequilíbrio e fala alterada. Solicitada a realização do teste de etilômetro, recusou.

Diante do estado de flagrância e das irregularidades administrativas, os PMs iniciaram os procedimentos, acionando o guincho para a remoção do veículo, oportunidade em que o condutor entrou no veículo para retirar seus pertences pessoais e recusou-se a sair, mesmo diante das diversas ordens legais dadas pelos policiais militares, dizendo que seu veículo não iria ser guinchado e, sentado no banco do passageiro, iniciou filmagens do ambiente com seu aparelho celular.

Diante da situação, em vista das constantes recusas do autor e do seu estado de exaltação, com apoios das equipes do CGP1 (Comando Grupo Patrulha), com Subten PM Constantino e Cb PM Queiróz; além de Cb PM Eduardo e Cb PM Balani, foi feito uso do gás pimenta, força física e algemas, sendo dada voz de prisão a ele.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Seccional, onde o delegado plantonista acionou o médico legista que, após exame clínico, constatou que o morador de Murutinga do Sul estava embriagado, sendo então autuado em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, desobediência e resistência, sendo recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da justiça.

Foram tomadas todas as medidas administrativas de trânsito que o caso requereu.