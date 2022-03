Homem é acusado atear fogo na casa da ex pela segunda vez em Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar não conseguiu localizá-lo e a Polícia Civil começou a investigar se o ex-namorado é o principal suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira pela segunda vez em curto espaço de tempo em Castilho. Da primeira vez chegou a ser detido em flagrante, mas no dia seguinte recebeu o benefício da Justiça de responder ao processo em liberdade.

O incêndio aconteceu na noite da última quarta-feira, 02, tendo como vítima a mesma mulher que teve a casa que morava completamente destruída depois do ex-companheiro atear fogo no imóvel por não aceitar o fim do relacionamento.

O incêndio foi constatado quando policiais militares foram solicitados via Copom – Comando de Operações da Polícia Militar para atendimento de ocorrência de incêndio em residência. No local os PMs constataram que as chamas havia consumido toda mobília de um dos quartos da casa onde residia o casal.

Segundo relatos da vítima, ela teria terminado o relacionamento com l. e ele por sua vez não aceitou. Ele teria durante o dia dos fatos procurado a ex-amasia, entretanto, não conseguiu reatar o relacionamento.

Nesse primeiro atendimento a vítima chegou a registrar boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia do município, porem, o homem parou com as investidas.

No início da noite daquela quarta-feira, 02, ele mandou algumas mensagens dizendo que colocaria fogo na casa, pois ja é reincidente nesse mesmo crime, ou seja, já teria ateado fogo na outra a casa que a ex morava.

Os policiais militares acionaram a brigada de incêndio do município, além do Corpo de Bombeiros de Andradina, e com a chegada dos homens do fogo, as chamas foram totalmente apagadas. A dona de casa sofreu outro prejuízo considerável. O acusado deve ser indiciado por mais esse crime.

OUTRO INCÊNDIO

No dia 20 de julho de 2021 a mesma mulher de 33 anos à época teve a casa que morava no bairro Laranjeiras destruída pelas chamas em incêndio criminoso e ateado pelo mesmo autor. A mulher, uma idosa de 75 anos e um adolescente de 14, que havia entrado no imóvel para ajudar, foram socorridos pelos policiais militares, os primeiros a chegarem para atendimento da ocorrência.

Na época o autor chegou a ser preso, passou certo período na cadeia, mas acabou recebendo da Justiça o benefício de responder ao processo em liberdade.