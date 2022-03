Homem é preso em Ilha acusado tentativa de estuprar duas mulheres

ILHA SOLTEIRA – Um homem de 35 anos, residente na cidade de Pereira Barreto, foi preso pela Polícia Militar acusado de lesão corporal, estupro e invasão de domicílio, ao invadir a casa onde dormiam duas mulheres e invadiu o imóvel, investir contra elas e entrar em luta corporal. Ele só não conseguiu seu intento porque vizinhos das vítimas o impediu. Conduzido à delegacia de Polícia de Ilha Solteira, o Delegado, Dr. Miguel Gomes da Rocha Neto, ratificou a voz de prisão em flagrante e o autuou, permanecendo ele a prisão do acusado aconteceu preso, à disposição da justiça.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 3h30, quando os policiais militares de Ilha Solteira, Cb PM Silva e Cb PM Fábricio, receberam solicitação para atendimento de ocorrência de possível roubo ou estupro, em que mulheres estavam gritando por socorro no interior de uma residência.

Rapidamente os policiais foram ao local, cujo bairro não foi informado no boletim e encontraram o autor “J.”, 35 anos, profissão desocupado, natural de Pereira Barreto, detido e imobilizado por populares, bastante exaltado e com lesões corporais, tendo resistido para ser algemado. Com apoio da equipe com 2° Sgt PM Nelli e Cb PM Wilson, ele acabou sendo imobilizado e algemado.

Conforme informações das duas vítimas, elas declararam que estavam dormindo no interior da residência quando foram acordadas por um barulho vindo do telhado, momento que o autor, após retirar as telhas e quebrar o forro, invadiu o local, investindo contra ambas, entrando em luta corporal, ficando as duas vítimas com lesões e escoriações.

Após se desvencilharem do autor, as duas se trancaram no quarto, oportunidade em que ele passou a chutar a porta, forçando a entrada e invadindo o cômodo, ocorrendo nova luta corporal contra ambas.

O autor agarrou uma delas e a segurou pelo pescoço, jogando-a sobre o sofá. Os vizinhos, ao ouvirem os gritos, foram até o local e imobilizaram o autor, acionando a Polícia Militar. Desta ação, um dos vizinhos sofreu lesões no braço, provocadas por uma mordida do autor

Diante dos relatos e evidências, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante à “J.” pelos crimes de lesão corporal, estupro e invasão de domicílio, sendo conduzido à Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, onde o delegado, Dr. Miguel Gomes da Rocha Neto, ratificou a voz de prisão em flagrante, indicando-o pelos crimes cometidos, permanecendo à disposição da justiça.