ANDRADINA – Os contornos da Paes Leme Mall Street começam a aparecer. Depois de uma pesada fase de demolição do asfalto da rua e nivelamento do solo, as primeiras guias de sarjeta começaram a se desenhar no local, dando uma ideia das proporções das medidas.

A obra tem sido acompanhada dia e noite pelo departamento de Arquitetura da Secretaria de Obras, estando sob os olhares atentos da arquiteta Mari Antonieta e da engenheira Elizangela, tudo para que o cronograma seja seguido e as obras no trecho inicial (duas quadras) sejam entregues antes do Dia das Mães, que é uma das principais datas comerciais do ano e também a primeira, sendo celebrada na segunda semana de maio.

O secretário de Obras do Governo de Andradina, Geraldo Pilla disse ter chamado a atenção a espessura do asfalto encontrado, em alguns pontos com até 15 centímetros, um padrão raramente encontrado nos dias de hoje. Pilla informou que todo o material retirado da Paes Leme (asfalto e moledo) esta sendo reservado para reparos em estradas rurais.

A Obra

Nesta primeira fase serão reformuladas duas quadras da rua Paes Leme, do cruzamento da rua Manoel Teixeira de Freitas e Ceará. A sequência desta primeira fase vai levar a nova paginação da rua comercial até o cruzamento da rua Jesus Trujillo.

As obras serão executadas pela empresa J A Abdalla, com investimento de R$ 724.920,59 (setecentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte Reais e cincoenta e nove centavos). Esse dinheiro é parte de uma devolução de dinheiro aos cofres públicos feita pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Andradina, Helton Rodrigo Prando.

Trânsito

Durante a realização das obras vai haver interdição da rua Paes Leme, preservando o fluxo das calçadas para a atividade comercial. Para conforto de comerciante e consumidores a parte de demolição só acontecerá no período noturno.

Para dar o fluxo ao tráfego o trânsito será desviado em pontos estratégicos.

Paes Leme Mall Street

O projeto transforma a mais tradicional rua do comércio andradinense em uma nova visão para a rua Paes Leme, em pleno centro urbano da cidade. A proposta está sedo desenvolvida por uma equipe multidisciplinar encabeçada pela arquiteta Mari Antonieta e também pela engenheira, Elizangela.

Conceito futurístico e funcional. São as palavras chave para descrever este projeto. Alargamento da calçada esquerda com equipamentos urbanos funcionais onde o usuário poderá carregar seus aparelhos eletrônicos em nossas árvores tecnológicas, uma árvore metálica onde sua copa recebe placas solares que produzirão energia, ou mesmo sentar embaixo de um pergolado e sentir a brisa em um ambiente bem arborizado.

A faixa da ciclovia em sentido único será totalmente arborizada para melhor conforto do ciclista que estará na Paes Leme Mall Street, uma faixa de canteiro com árvores será a divisão entre rua e ciclovia pensando na segurança.

O lado direito da rua receberá lugares de parada para embarque e desembarque dos usuários. O sentido único da rua permitirá a passagem de carros, apenas para passagem.

Uma das quadras da Paes Leme terá um conceito totalmente artístico, teremos nossa rua colorida e um grande grafite. Como em tantas cidades pelo mundo, Andradina terá sua “Art Street”.

Um grande portal de entrada será o cartão de boas vindas de nosso novo centro. Um portal metálico que remeterá a uma árvore com muitos galhos, neste portal o usuário poderá andar sobre uma passarela e apreciar toda Mall Street.

Secom/Prefeitura