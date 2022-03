Assistência Social e Conselho do Idoso repassam mais de R$ 30 mil para o Asilo São Vicente de Paula

ANDRADINA – A Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Políticas Sobre Drogas, em conjunto com o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, aprovaram o repasse no valor de R$ 30.250,00 (trinta mil, duzentos e cinquenta Reais), via Fundo Municipal do Idoso para a o Asilo São Vicente de Paula.

Segundo a secretária da pasta, Silvana Silva, esse valor é para custear dois projetos apresentados pela entidade, um para pagamento dos funcionários do serviço e o outro para a parte elétrica e instalação de aparelhos de condicionadores de ar que irão beneficiar os idosos lá acolhidos. Esses recursos são de doações realizadas das empresas Usina Ipê e da usina Viraálcool para o Fundo Municipal do Idoso.

Tanto Silvana Silva, quanto a presidente do Conselho do Idoso, Sra. Cassia, explicam que esses recursos são doações que podem ser feitas na declaração de imposto de renda, tanto por empresas, como por pessoas físicas, e que não gera despesa para quem está doando apenas uma pequena parte do imposto de renda devido é direcionado diretamente para o fundo do idoso e/ou da criança para ser aplicado no município.

Silvana faz um apelo à população e as empresas que fazem a declaração de imposto de renda a contribuírem com o Fundo Municipal do Idoso e o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. “Caso não saibam como, conversem com os seus contadores na hora de fazer sua declaração de imposto e se informe como ajudar. Também podem procurar ajuda na Secretaria de Assistência para tirar dúvidas de como colaborarem”, declarou.

Quem quiser saber como ajudar também pode ligar para o telefone (18) 3722-7259.

Secom/Prefeitura