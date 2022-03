Inaugurado em Murutinga do Sul o Centro de Atendimento Especializado

MURUTNGA DO SUL – No último dia 25 aconteceu a inauguração do Centro de Atendimento Especializado na cidade de Murutinga do Sul, que funcionária na rua Marechal Deodoro, praticamente ao lado da UBS Anatalicio Oliveira. .

Estiveram presentes ao evento, além do prefeito Cristiano Ribeiro, sua esposa e Primeira Dama Andrea Ribeiro, o vice prefeito Celso Putini, o “Celso do Café”, o assessor do Vice-governador do Estado Rodrigo Garcia, Alberto Caires, o prefeito de Rubiácea Júlio César Felismino (PSB), os vereadores Maurício Donizete (PODE) e Vanderlei Ferreira (PTB), a secretária municipal de Saúde, Jane Martins, a presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, Andrea Ottoboni, os profissionais de saúde que vão trabalhar nas diversas áreas especializadas.

CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

O local vai oferecer aos munícipes atendimentos com Psicólogo, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta e em breve Nutricionista, de início serão atendidas mais de 120 pessoas, mas o Prefeito quer ampliar este atendimento conforme a demanda.

A menos de um mês o Prefeito entregou uma frota de veículos avaliada em mais 1,2 milhões para a população e agora entrega um local completamente remodelado para proporcionar a população mais saúde.

O Prefeito Cristiano agradeceu a Deus pelas bênçãos que Ele tem entregue em seu mandato e a todos que de alguma forma contribuíram para que a inauguração acontecesse, aproveitou também para anunciar novas conquistas que virão para o município; “É com muita alegria que eu comunico que com a ajuda do Vereador Vanderlei, que esteve comigo em São Paulo esta semana, conquistamos para Murutinga, por intermédio do Dep. Estadual Bruno Lima, mais uma Pá Carregadeira e ao que tudo indica, falei com o Deputado Itamar Borges que nos garantiu que teremos também muito em breve outra retro escavadeira, na oportunidade quero também trazer em primeira mão uma ótima notícia aos nossos colaboradores, hoje 25 de fevereiro já conseguimos antecipar o depósito do pagamento de todos os funcionários para que eles possam aproveitar melhor o feriado com suas famílias”.

A secretária de Saúde, Jane Martins, apresentou as instalações e fez um breve relato de como vai funcionar o Centro de Atendimento Especializado e como isto vai mudar a vida de muitas pessoas.

O assessor do Governo parabenizou o Prefeito, em nome do Vice-governador Rodrigo Garcia, pela inauguração e se colocou à disposição para ajudar no que for preciso para alavancar o crescimento de Murutinga do Sul; “Muitos municípios de pequeno porte têm dificuldades para conseguirem recursos, uma vez que estão bem longe da Capital e o objetivo do Rodrigo Garcia é criar mais proximidade com município igual a Murutinga e desta forma poder entender as dificuldades e ajudar mais”.

Para o Prefeito de Rubiácea, Júlio César, a população deve se espelhar no Prefeito Cristiano, pois sempre o tem encontrado em suas viagens junto ao Governo, batalhando, muitas vezes sem almoço por conta da correria, em busca de recursos para sua população; “O que eu posso dizer para o Cristiano, não desista continue na sua caminhada e que Deus abençoe a você, sua família e todos os munícipes”.

O vereador Maurício Donizete, parabenizou o Prefeito por aproveitar os prédios do município, saindo do aluguel; “Fiz uma indicação na Câmara para reformar este prédio e ele fez muito mais, reformou, ampliou e colocou muito mais coisas do que eu imaginava, você está de parabéns”. Agradeceu finalizando a fala.

“É uma satisfação ver este prédio inaugurado, isto é prova, quando a administração trabalha o resultado vem, o Cristiano e Celso tem dado o exemplo e as coisas vão acontecer naturalmente”. Disse o vereador Vanderlei Ferreira.

A Psicóloga, Deide Pivatto, agradeceu o Prefeito e disse, “Nós profissionais da área de Psicologia, Fonologia e fisioterapia, nunca tivemos no município um espaço assim para estar recebendo as pessoas com toda comodidade, conforto e alegria, isso sempre ficou a desejar eu já atuei na saúde em outros momentos e nós nunca tivemos isto, por isso gostaria muito de agradecer”.

O espaço será multiuso e também servirá para a realização de ações de promoção e prevenção a saúde, como reuniões com gestantes, hipertensos, diabéticos, orientações com educadores físicos, saúde da mulher e adolescentes. O atendimento vai acontecer todos os dias das 07h às 17h com agendamento prévio.