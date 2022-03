DDM aponta que homem com doença degenerativa é acusado de 6 estupros

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, prendeu em Campo Grande/MS, no final do mês de fevereiro, L. S. S. N., 47 anos, portador de uma doença degenerativa que vem lhe tirando o movimento dos membros superiores e interiores, acusado de abuso sexual contra 6 pessoas, entre elas algumas crianças. Recambiado para Andradina, foi indiciado e recolhido a uma cadeia para presos acusados de crimes sexuais, permanecendo à disposição da Justiça.

A prisão do acusado, que hoje praticamente não de locomove, foi requerida à Justiça, aconteceu depois que a Polícia Civil, através da DDM, foi acionada por possíveis vítimas dele, que, segundo investigações posteriores, começou sua saga de abusos as próprias crianças da família (parentes), e depois crianças e adolescentes filhos de amigos da família, isso quando ele ainda tinha apenas 19 anos, apurou os policiais envolvidos no caso. A religião evangélica servia para encobrir a verdadeira faceta do indiciado.

Conforme a Polícia Civil, quando ainda não estava acometido da doença degenerativa ele realizava viagens de encontros evangélicos para praticar os abusos: foram pelo menos seis vítimas no total até o momento, mas com o caso divulgado, espera-se que outras vítimas apareçam.

O acusado abusou de uma sobrinha dele quando ela tinha dez anos e recentemente abusou da filha dela (que seria sobrinha neta dele), também de 10 anos agora. Também é acusado de abusar de um menino de 10 anos à época, hoje com 17 anos, morador na cidade de Mirandópolis, totalizando 6 vítimas. A Polícia Civil tinha conhecimento de 5 casos. O sexto ele confessou espontaneamente depois que passou a ser investigado e ouvido em depoimento (oitivas) na DDM.

FUGA PARA CAMPO GRANDE

Depois que os casos vieram a tona, sua família acabou arranjando um casamento com uma pessoa de 22 anos moradora na cidade de Campo Grande/MS, também portadora de deficiência física e membro da própria denominação religiosa. Devido aos problemas físicos, a família dela acabou tendo que cuidar dos dois acamados.

Mas a Polícia Civil acredita que tudo tenha sido arranjado por familiares dele para tira-lo da cidade de Andradina, porém, depois que a Polícia Civil teve acesso aos casos e investigou sua participação nos casos escabrosos, requereu junto à Justiça sua prisão preventiva, sendo deferida e cumprida na cidade de Campo Grande/MS por policiais civis de Andradina.