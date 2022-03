Avô de 64 anos é preso acusado de abusar de neta de 5 anos

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar prendeu no mês de fevereiro, um pintor de 64 anos acusado de estupro de vulnerável, ao ser flagrado em imagens de vídeos gravados em seu celular abusando (passando a mão) em sua netinha de apenas 5 anos enquanto ela dormia. O homem foi localizado no bairro Morada do Sol, e acabou admitindo o abuso contra a neta. Apresentado no plantão policial, o delegado plantonista tomou ciência do fato, ratificando a voz de prisão, o autuando em flagrante, recolhendo-o à cadeia pública, à disposição da justiça. O celular com as provas do crime, a CPU e o caderno com anotações e desenhos infantis foram apreendidos.

A prisão do idoso aconteceu na manhã de um domingo, quando os policiais militares de Ilha Solteira Cb PM Fernando e SD PM Neri, foram acionados via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar, para atendimento de ocorrência de estupro envolvendo criança.

Em contato com a mãe da vítima, criança de 5 anos, ela declarou ter saído de casa no sábado, 05, deixando seu pai, avô da vítima, responsável por seus filhos.Quando retornou no domingo, 06, desconfiou do comportamento de seu pai, que já possui histórico de abusos.

A mulher pegou então o celular de seu pai e acessou a galeria de imagens, oportunidade em que viu fotos e vídeos do próprio pai abusando de sua filha, enquanto ela dormia, filmado por ele.

A partir daquele momento a mulher ficou muito nervosa e mandou o pai embora de casa, tendo ele evadido-se do local, tomando sentido ignorado. Ela acionou a Polícia Militar em seguida.

De posse das informações, solicitaram apoio do CGP-2 – Comando Grupo Patrulha, com 1° Sgt PM Thiago, Cb PM Venâncio, Cb PM Marcos Antonio, Sd PM Bruno e Sd Boaretti e iniciaram diligências pela cidade com objetivo de localizar e prender o autor do estupro de vulnerável, tendo em vista que ainda estava em estado de flagrante.

Foi Intensificado o patrulhamento no bairro Morada do Sol, quando, em determinado momento, os policiais militares avistaram o autor na via pública, ao lado de seu veículo e ele, ao notar a presença policial, tentou empreender fuga, sendo acompanhado e detido. Questionado a respeito do fato, admitiu ter estuprado a própria neta.

Em vistoria no veículo, foi localizada uma CPU de computador, que poderia conter mais imagens de crimes e um caderno com desenhos e textos infantis.

Diante dos fatos e evidências, foi dada voz de prisão em flagrante à ele pelo crime de estudo de vulnerável.

Conduzido e apresentado no plantão policial, o delegado plantonista tomou ciência do fato, ratificando a voz de prisão, o autuando em flagrante, recolhendo-o à cadeia pública, à disposição da justiça. O celular com as provas do crime, a CPU e o caderno foram apreendidos.