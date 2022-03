PM de Castilho prende dupla furtando 12 sacas de milho seco

CASTILHO – A Polícia militar prendeu na noite do último dia 13, o servente J., 45 anos, servente e o desempregado C., 35 anos, os dois moradores do Assentamento Celso Furtado, município de Castilhom acusados de furto ao serem surpreendidos em uma caminhonete carregada com 12 sacos grandes de milho seco. Encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foram indiciados e permaneceram recolhidos na cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. O milho foi restituído ao legítimo proprietário.

A prisão dos acusados aconteceu durante deslocamento para o município de Nova Independência, quando os policiais militares de Castilho, Sd PM Thainara e Sd PM Siqueira, avistaram, pela vicinal SPV-8, KM 01, uma camionete estacionada no acostamento, e a seu lado havia dois indivíduos.

Os militares notaram que a carroceria estava totalmente carregada de sacos aparentando ser milho, visto que no local existe uma extensa plantação. Os dois homens, ao visualizarem a viatura policial, empreenderam fuga à pé, adentrando na plantação.

Com apoio de uma equipe na modalidade Atividade Delegada de Castilho, com 3° Sgt PM Donegati e Sd PM Viscardi; Cb PM Cláudio e Cb PM Rudmar; outra Atividade Delegada Andradina, com 1° Ten PM Dutra e Cb PM Lucas; 1° Sgt PM Kleber e Cb PM Wladson e RP de Nova Independência, com Sd PM Felipe e Sd PM Edivander, foi realizado um cerco e logo depois, a cerca de 500 metros do local, foram abordados e detidos. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Indagados sobre a carga que havia na caminhonete, os dois homens admitiram que haviam acabado de furtar em uma propriedade particular, totalizando 12 sacos grandes de milho seco.

Cabe ressaltar que já era de conhecimento das equipes de Castilho que tais furtos vinham ocorrendo, devido a vários acionamentos anteriores via 190.

O proprietário do sítio foi acionado e compareceu no local dos fatos, reconhecendo as sacas de milho como suas, calculando o valor da carga em R$ 500,00.

Diante dos fatos e evidências, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Plantão Permanente de Andradina onde a delegada Dra. Michelly da Silva Miliorini, ratificou a voz de prisão, os autuando em flagrante, permanecendo presos, à disposição da justiça.