Porto A vence o GRUB e dá importante passo rumo à final do Futsal de Férias

ANDRADINA – A equipe do Porto A/João Som Sky/Multfarma, deu um gigantesco passo rumo à vaga para a grande final do Futsal de Férias 2022, ao golear o Edu Farma/Grub por 5 a 2, na primeira partida válida pelas semifinais da competição, realizada na noite da última sexta-feira, 25, n o GIME – Ginásio de Esportes Agenor Francisco da Cunha. A partida de volta esta marcada para a próxima quarta-feira, 02/03. O Porto A pode perder por uma diferença de até dois gols que fica com a vaga à final.

Como era esperado, o Porto A começou com tudo pra cima do adversário e marcou rapidamente o primeiro gol. O Grub sentiu falta de seu maior expoente, o craque Marcinho Richardes que não pode comparecer devido a compromisso já agendado. O primeiro tempo fechou com 3 a 0 e parecia que seria uma goleada maior ainda a ser construída no segundo tempo.

Com o placar já garantido, o Porto A “tirou o pé” na segunda etapa, literalmente, para evitar que algum dos jogadores se contundisse e perdesse a possível partida da final, caso se comprove na próxima quarta-feira, 02.

Mesmo assim as jogadas saíam naturalmente e alguns jogadores chamaram a responsabilidade para si, construindo a maioria das jogadas e o técnico também aproveitou para dar rodagem para outros jogadores que atuaram menos. Com isso o GRUB até se animou, marcando duas vezes, porém, o cansaço acabou tomando conta da equipe e o Porto A não perdoou, marcando mais dois e chegando no placar final nos 5 a 2.

Não se sabe se o jogador Marcinho vai atuar na partida de volta, mas, mesmo ele jogando, será difícil o Grub reverter o placar, já que tem que ganhar por uma diferença de três gols para forçar a disputa da vaga nas penalidades. Se ganhar por 4 gols ou mais de diferença, ai sim, poderá comemorar e muito essa fantástica conquista. Vamos aguardar.

ARTILHEIRO

O experiente Wendell Nesiyama, o “Japa”, marcou mais duas vezes e chegou aos 14 gols, devendo se consolidar na artilharia da competição, já que seus adversários diretos estão bem atrás dele ou até suas equipes já foram eliminadas.

Por exemplo, o Cleyson, do Zooi Tabacaria, marcou 10 gols, mas sua equipe já foi eliminada da competição. Bruno da Mata, do Porto A, tinha 7 gols e marcou mais um, chegando a 8. Seu companheiro de equipe, Anderson Nicomedes tem 7.

MELHOR DEFESA

A melhor defesa da competição trocou de mãos e agora o Porto A lidera, vazada apenas 7 vezes. O Boca Junior perdeu o posto depois da goleada por 6 a 0.

PÚBLICO E OBJETOS CONTROLADOS

Devido a problemas que ocorreram durante as partidas anteriores do Campeonato de Futsal de Férias 2022, A Secretaria Municipal de Esportes baixou normativa que limita a entrada do publico no ginásio de esportes e regula a entrada de objetos que possam oferecer riscos à segurança dos jogadores, dirigentes e também do público, composto de muitas famílias com mulheres e crianças.

Na última sexta-feira, 25, com controle de pulseira, aproximadamente 1 mil pessoas compareceram para assistir as duas partidas e não foram registrados nenhum tipo de incidente. Cabe salientar que foram contratados seguranças para atuar na parte interna e do lado externo, policiais militares na função Atividade Delegada se encarregaram de impor a ordem, com revista pessoal em possíveis suspeitos, além de orientar que os capacetes ou objetos cortantes, ou perfurantes, não podem entrar no GIME.