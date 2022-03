Ajudante geral é preso acusado de receptação de moto furtada

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite do dia 13, um ajudante geral de 28 anos, morador no Parque São Gabriel, acusado de receptação, ao ser flagrado com uma motocicleta com registro de furto ocorrido recentemente. Encaminhado ao plantão policial junto com a moto, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A moto foi apreendida e posteriormente restituída à vítima.

A prisão do acusado aconteceu nos primeiros 50 minutos do dia 13, durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, quando os policiais 1° Sgt PM Aguilera, Cb PM Alécio e Sd PM Guaranha, receberam informação ele, já conhecido nos meios policiais, havia adquirido (comprado) uma moto furtada e que poderia estar circulando pelo prolongamento da Avenida Guanabara.

Imediatamente iniciou-se patrulhamento naquela localidade e, pela rua Alan Kardec os PMs avistaram uma motocicleta sem placas com seu condutor sem capacete.

Prontamente reconheceram o condutor como o mesmo da denúncia e ele, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga em alta velocidade, sendo acompanhado por várias quadras, oportunidade em que, respeitando os protocolos e procedimentos operacionais padrão, organizaram um cerco.

Pelo cruzamento das rua João Moro x Vereador Joel Soares Leitão, o condutor perdeu o controle da motocicleta, vindo a cair ao solo, ocasião em que continuou sua fuga à pé, pulando vários muros e quintais, sempre acompanhado, adentrando uma casa e, finalmente, detido pela rua Manoel Messias dos Santos x com a Rua João Moro.

Depois de abordado, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Questionado sobre a motocicleta, declarou que a comprou no dia anterior, 12, pelo valor de R$ 500.00, de uma pessoa chamado “l.”, moradora do bairro Vila Botega, próximo da Escola Municipal Maria Vera.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de receptação – artigo 180 do CP, sendo feito uso da algema conforme preconiza a súmula vinculante 11 do STF e o decreto 8858/16, para garantir a integridade física do conduzido e dos policiais.

Pela Delegacia Seccional, o delegado de plantão, dr. Tiago Barroca tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão em flagrante, o autuando em flagrante.

A motocicleta recuperada, placa bvl 7xx4, foi aprendida e restituída à vítima.

O indiciado ficou à disposição da justiça pela carceragem do plantão permanente para posterior apresentação em audiência de custódia.