2° Cia do 28° Batalhão realizou em Ilha Solteira solenidade de valorização policial

ILHA SOLTEIRA – A 2° Companhia do 28° Batalhão de Polícia Militar do Interior realizou na sexta-feira, 25, em Ilha Solteira/SP, Solenidade de Valorização Profissional do efetivo policial-militar em sua área de atuação.

Na ocasião foram outorgadas Láureas de Mérito Pessoal, Diplomas de Ocorrência de Destaque, Policiais do Mês, no âmbito Administrativo e Operacional e entrega de Diploma aos Novos Veteranos. Foram homenageados os seguintes policiais militares.:

O evento foi realizado na Câmara Municipal de Ilha Solteira e contou com a presença do Comandante do CPI-10 Coronel PM Motooka, do Comandante do 28° BPM/I Ten Cel PM Osny, do Comandante da 2° Companhia do 28° BPM/I Cap PM Jean, do Prefeito de Ilha Solteira, Sr Otávio Gomes, do Prefeito de Suzanapolis, José Luiz Gava, do Prefeito de Sud Mennucci, Sr José Urbino dos Santos Neto, da Vereadora Tereza Rocha, representando Ricardo Casa Grande, Presidente da Câmara de Ilha Solteira, Carolina Tucunduva, Delegada da Delegacia da Mulher de Ilha Solteira, além de outras autoridades e convidados civis que abrilhantaram o evento.

FORAM HOMENAGEADOS OS SEGUINTES POLICIAIS MILITARES

SARGENTOS:

1°Sgt PM Nunes, 1° Sgt Serra, 1° Sgt PM Marcos Paulo, 2° Sgt PM Marcos Roberto.

CABOS:

Cb PM Souza, Cb PM Belinello, Cb PM Michel, Cb PM Marcos Antônio, Cb PM Martins, Cb PM Custodio, Cb PM Rogério Satin, Cb PM Nunes, Cb PM Pavin.

SOLDADOS:

Sd PM Alessandro Satin, Sd PM Boaretti e Sd PM Sales.

Fonte: Setor de Comunicação Social do 28° BPM/I